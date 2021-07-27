Прокуратура начала проверку после пожара на мусорном полигоне под Новосибирском

Прокуратура проверит проверку после пожара на свалке.

Прокуратура Новосибирской области проведет проверку после пожара на мусорном полигоне под Новосибирском. Дым от огня на свалке в районе Гусинобродского шоссе заметили очевидцы 25 июля.

— Будет проведена комплексная проверка в ходе, которой станет известно было ли исполнены санитарно-эпидемиологического законодательства об охране окружающей среды, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Если будут обнаружены нарушения, прокуратура грозит принять меры.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что пожар на Гусинобродском мусорном полигоне, который начался вечером 25 июля, удалось потушить лишь к утру. Известно, что администрацией полигона была организована работа по завозу и отсыпке грунтом горящих участков.

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