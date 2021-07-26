ФСБ задержала новосибирца, финансировавшего террористов

В Новосибирске задержали мужчину, отправлявшего деньги террористам. Фото: пресс-служба УФСБ по НСО

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

— Общая сумма переведенных средств составила свыше 2,4 млн рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Известно, что собранные деньги обвиняемый переводил за рубеж лицам, находящимся в розыске за тероризм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в февраля, сотрудники УФСБ успешно завершили спецоперацию: в Новосибирске и Томске задержали группу предполагаемых террористов. Их обвиняют в том, что они финансировали запрещенную организацию «Катиба Таухид валь — Джихад».

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