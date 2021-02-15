В Новосибирске и Томске поймали предполагаемых террористов: ФСБ обнародовала фото с задержания

Группу мужчин из Новосибирска и Томска обвиняют в содействии терроризму. Фото: УФСБ по Новосибирской области

В понедельник, 15 февраля, сотрудники УФСБ по Новосибирской области сообщили об успешном завершении спецоперации: в Новосибирске и Томске задержали группу предполагаемых террористов. Их обвиняют в том, что они финансировали запрещенную организацию «Катиба Таухид валь — Джихад»*.

Следствие установило, что задержанные отправляли деньги на банковские карты запрещенной организации. Фото: УФСБ по Новосибирской области

УФСБ по Новосибирской области обнародовала снимки с задержания. На фото изображены предполагаемые преступники.

— В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по статье «Содействие террористической деятельности», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

На время следствия задержанные будут находиться в СИЗО. Фото: УФСБ по Новосибирской области

По данным следствия, в 2020 году подозреваемые переводили деньги регулярно на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. На время следствия задержанные будут находиться в СИЗО.

Мужчинам грозит серьезное наказание. Фото: УФСБ по Новосибирской области

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сотрудниками ФСБ России и Росгвардии задержали больше 15 террористов. Они вербовали мигрантов на войну в Сирию. Один из них работал таксистом.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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