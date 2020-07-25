Террористов, которые вербовали мигрантов на войну в Сирию, заключили под стражу

Террористов заключили под стражу.

В Новосибирске сотрудниками ФСБ России и Росгвардии задержали больше 15 террористов, вербующих мигрантов на войну в Сирию. Террористов брали на разных адресах: на улице, дома, на работе — один из них работал таксистом.

24 июля в Октябрьском и Кировском районном судах им избрали меру пресечения — заключение под стражу, сообщил источник.

Террористов брали на разных адресах, кого-то на улице, кого-то дома.

— Суд посчитал, что подозреваемые могли совершить особо тяжкие преступления против общественной безопасности, за которое предусмотрено лишение свободы до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. Доказательств того, что у подозреваемых есть заболевания, препятствующие содержанию их в условиях следственного изолятора, не представлено. Кроме того, суд, учитывая данные о личности подозреваемых, пришел к выводу, что они, опасаясь неотвратимости тяжести наказания за вменяемые преступления, могут скрыться от органов предварительного средства и суда, продолжить совершать преступления, склонить свидетелей к даче заведомо ложных показаний, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Террористов заключили под стражу

Эксперт пояснил КП-Новосибирск, кого чаще всего вербуют террористы и чем опасно «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в России).

— Материалы по вербовке в террористические группы попадают на столы экспертов регулярно. Как правило, вербовкой занимаются либо граждане России по происхождению из Средней Азии, либо мигранты, преимущественно оттуда же. Основная целевая аудитория — мусульмане: их проще подготовить, поскольку вербовщики оперируют священными текстами, подавая их под новым углом. Реже террористы вербуют тех, кто не исповедует ислам, людей с жизненными неурядицами, психологически уязвимых. Практика показывает, что это в основном молодые люди из неблагополучных, неполных семей, которые росли без отца. И таким псевдоотцом для них становится вербовщик, — объяснил КП-Новосибирск руководитель центра экспертиз НГПУ Игорь Саженин.

Эти вещи нашли у террористов.

Он объяснил, что идеология «Исламского движения Узбекистана» мало чем отличается от других радикальных движений внутри ислама.

— Главная их идея — в том, что на всей земле должен восторжествовать ислам в том виде, в каком они считают его правильным, а всех несогласных надо устранить физически. Они отрицают правильность отдельных мусульманских государств и общин внутри стран. Такие радикалы очень опасны для общества, — поясняет Игорь Саженин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецоперация была проведена сотрудниками ФСБ и Росгвардии: всего в Сибири и Москве задержали 22 сторонника радикального ислама

Эксперт пояснил КП-Новосибирск, кого чаще всего вербуют террористы и чем опасно «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в России). (подробнее)