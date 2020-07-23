В России задержали террористов, которые вербовали мигрантов на войну в Сирию
Сотрудниками ФСБ России, а также Росгвардии задержали 22 террориста в Новосибирске, Красноярском крае и Москве из радикальной ячейки «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в России). Большая часть была задержана в Новосибирске — это около 15 человек. Их брали на разных адресах, кого-то на улице, кого-то дома (в том числе в районе МЖК), кого-то на работе - один из подозреваемых был таксистом. Также очевидцы сообщили КП-Новосибирск, что видели, как мигрантов днем заводили в здание УФСБ.
Террористов брали на разных адресах, кого-то на улице, кого-то дома.
Как сообщает центр общественных связей ФСБ России, задержанные — террористы, вербовали своих соотечественников на войну в Сирию.
Операции прошли по всей стране.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли призывы к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, — сообщает ФСБ.
Эти вещи нашли у террористов.
В домах террористов было обнаружено много религиозной литературы, а в телефонах задержанных ролики, восхваляющие радикальный ислам.
В России задержали террористов, которые вербовали мигрантов на войну в Сирию.
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