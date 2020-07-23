2020-07-23T14:56:15+03:00
Происшествия

В России задержали террористов, которые вербовали мигрантов на войну в Сирию

Спецоперация была проведена сотрудниками ФСБ и Росгвардии: всего в Сибири и Москве задержали 22 сторонника радикального ислама
Ева ЛЮТОВА
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Сотрудники ФСБ во время задержания.Сотрудники ФСБ во время задержания.
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Сотрудниками ФСБ России, а также Росгвардии задержали 22 террориста в Новосибирске, Красноярском крае и Москве из радикальной ячейки «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в России). Большая часть была задержана в Новосибирске — это около 15 человек. Их брали на разных адресах, кого-то на улице, кого-то дома (в том числе в районе МЖК), кого-то на работе - один из подозреваемых был таксистом. Также очевидцы сообщили КП-Новосибирск, что видели, как мигрантов днем заводили в здание УФСБ.

Террористов брали на разных адресах, кого-то на улице, кого-то дома.

Террористов брали на разных адресах, кого-то на улице, кого-то дома.

Как сообщает центр общественных связей ФСБ России, задержанные — террористы, вербовали своих соотечественников на войну в Сирию.

Операции прошли по всей стране.

Операции прошли по всей стране.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли призывы к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, — сообщает ФСБ.

Эти вещи нашли у террористов.

Эти вещи нашли у террористов.

В домах террористов было обнаружено много религиозной литературы, а в телефонах задержанных ролики, восхваляющие радикальный ислам.

В России задержали террористов, которые вербовали мигрантов на войну в Сирию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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