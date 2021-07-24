В Новосибирске босоногий мужчина распылил перцовый баллончик в подъезде многоэтажки

В Новосибирске босоногий мужчина распылил перцовый баллончик на лифтовой площадке многоэтажки. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске босоногий мужчина распылил перцовый баллончик на лифтовой площадке многоэтажки в Железнодорожном районе. По словам очевидцев, полиция долго не могла его поймать.
— На улице 1905 года, 21 к2, человек без обуви и в неадекватном состоянии распылил перцовый баллончик на лифтовой площадке. Полиция приехала быстро, но ловила мужчину минут 40. В итоге увезли в больницу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — На площадку зайти было невозможно — запах распространился до 16 этажа.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об инциденте, произошедшем в бердской поликлинике мужчина распылил перцовый баллончик после просьбы надеть маску. В произошедшем также разбиралась полиция.
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В произошедшем разбирается полиция (подробнее).
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