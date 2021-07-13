В поликлинике под Новосибирском мужчина распылил перцовый баллончик после просьбы надеть маску

Теперь разбираться в произошедшем будут правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

Днем, 13 июля, в Бердской поликлинике №2 конфликт в очереди к врачу закончился настоящей потасовкой. Так, около 11 утра, во время ожидания приема у терапевта, одному из посетителей сделали замечание и попросили надеть маску. Сибиряка, однако, такая просьба привела в бешенство: он стал скандалить с другими пациентами, кричать, а потом достал и распылил перцовый баллончик. Теперь разбираться в произошедшем будут правоохранители.

— Такой вызов из поликлиники сегодня действительно поступал. Сейчас по данному факту проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в «Толмачево» 31-летнего мужчину сняли с рейса за отказ надеть маску. Против мужчины возбудили два административных дела, ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

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