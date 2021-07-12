В «Толмачево» мужчину сняли с самолета за отказ надеть маску

В Толмачево мужчину сняли с рейса за отказ надеть маску. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В «Толмачево» мужчину сняли с рейса за отказ надеть маску. Из самолета его пришлось выводить полицейским. Инцидент произошел сегодня, 12 июля.

— Полицейских вызывали на борт самолета в связи с тем, что 31-летний житель Сургута не выполнял требования кабинного экипажа и командира воздушного судна о соблюдении масочного режима. В связи с этим представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете, — сообщили в УТ МВД по СФО. — Транспортные полицейские задержали нарушителя и доставили в дежурную часть.

Против мужчины возбудили два административных дела: по части 1 20.6.1 КоАп РФ и части 6.11.17 КоАп РФ за нарушение правил поведения на борту воздушного суда. За это ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.