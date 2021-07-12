В «Толмачево» мужчину сняли с самолета за отказ надеть маску

В Толмачево мужчину сняли с рейса за отказ надеть маску.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В «Толмачево» мужчину сняли с рейса за отказ надеть маску. Из самолета его пришлось выводить полицейским. Инцидент произошел сегодня, 12 июля.
— Полицейских вызывали на борт самолета в связи с тем, что 31-летний житель Сургута не выполнял требования кабинного экипажа и командира воздушного судна о соблюдении масочного режима. В связи с этим представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете, — сообщили в УТ МВД по СФО. — Транспортные полицейские задержали нарушителя и доставили в дежурную часть.
Против мужчины возбудили два административных дела: по части 1 20.6.1 КоАп РФ и части 6.11.17 КоАп РФ за нарушение правил поведения на борту воздушного суда. За это ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.
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