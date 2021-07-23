В ЗАГСе назвали возраст самой молодой супружеской пары в Новосибирской области

В ЗАГСе назвали возраст самой молодой супружеской пары Новосибирской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Стал известен возраст самой молодой пары, которая зарегистрировала свой брак за первые полгода 2021 года в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в отделении ЗАГС Новосибирской области.
— Отделением составлено 3 записи акта о заключении брака, где возраст жениха указан 17 лет. 18 записей актов, где невесте исполнилось 16 лет и 20 записей актов — 17 лет, — уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе.
Так, за последние шесть месяцев 2021 года самой молодой супружеской парой стала та, в которой на момент вступления в брак, невесте исполнилось 16 лет, а жениху 18 лет.
Специалисты также отметили, что сейчас чаще всего мужчины женятся в возрасте 26 лет, а женщины вступают в брак в 23 года.
Ранее в ЗАГСе назвали возраст самой молодой мамы в области. Ей стала 13-летняя девочка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер