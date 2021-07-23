В ЗАГСе назвали возраст самой молодой супружеской пары в Новосибирской области

В ЗАГСе назвали возраст самой молодой супружеской пары Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стал известен возраст самой молодой пары, которая зарегистрировала свой брак за первые полгода 2021 года в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в отделении ЗАГС Новосибирской области.

— Отделением составлено 3 записи акта о заключении брака, где возраст жениха указан 17 лет. 18 записей актов, где невесте исполнилось 16 лет и 20 записей актов — 17 лет, — уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе.

Так, за последние шесть месяцев 2021 года самой молодой супружеской парой стала та, в которой на момент вступления в брак, невесте исполнилось 16 лет, а жениху 18 лет.

Специалисты также отметили, что сейчас чаще всего мужчины женятся в возрасте 26 лет, а женщины вступают в брак в 23 года.

Ранее в ЗАГСе назвали возраст самой молодой мамы в области. Ей стала 13-летняя девочка.

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