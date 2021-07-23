В ЗАГСе назвали возраст самой молодой мамы в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 23 июля, стал известен возраст самой молодой мамы, родившей ребенка в первом полугодии 2021 года в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном ЗАГСе.
— Самой молодой маме на момент рождения ребенка исполнилось 13 лет, — сообщили КП-Новосибирск в областном ЗАГСе.
Также известно, за 6 месяцев 2021 ЗАГС Новосибирской области составил 13 852 записи актов о рождении детей.
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