В ЗАГСе назвали возраст самой молодой мамы в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 июля, стал известен возраст самой молодой мамы, родившей ребенка в первом полугодии 2021 года в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном ЗАГСе.

— Самой молодой маме на момент рождения ребенка исполнилось 13 лет, — сообщили КП-Новосибирск в областном ЗАГСе.

Также известно, за 6 месяцев 2021 ЗАГС Новосибирской области составил 13 852 записи актов о рождении детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.