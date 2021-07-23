Детский омбудсмен рассказала подробности гибели 15-летнего мальчика в санатории под Новосибирском

Детский омбудсмен рассказала подробности смерти 15-летнего мальчика санатории под Новосибирском. Фото: Уполномоченный по правам ребенка НСО.

Стали известны подробности трагедии, случившейся под Новосибирском. Там накануне, 22 июля, в санатории «Восток» умер 15-летний мальчик. Известно, вчера в учреждении началась недельная языковая смена, организованная областным Российско-Немецким Домом. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

— Во время занятий по немецкому языку один из участников побежал в главный корпус. Внезапно ему стало плохо — он упал на землю. Мальчика пытались реанимировать медики, однако усилия врачей оказались напрасны — ребенок умер. По предварительным данным, у подростка были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его маме было известно об этом. Однако в поликлинике школьник получил справку, что он здоров и на диспансерном учете не состоит, — уточнили в пресс-службе уполномоченного КП-Новосибирск.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко направила запросы в Минздрав и СК региона, которые проводят проверки по факту трагедии. Она намерена получить исчерпывающую информацию об обстоятельствах случившегося. Надежда Болтенко также выразила соболезнования семье умершего мальчика.

— Сейчас в первую очередь нам нужно выяснить: знали ли о заболевании подростка в поликлинике по месту жительства и почему мальчику выдали справку, что он здоров. Также нужно установить, проинформировали ли медиков санатория о проблемах со здоровьем у этого подростка, — добавила Надежда Болтенко.

Она подчеркнула, что дети, у которых есть проблемы со здоровьем, должны ездить в санатории только в сопровождении родителей. Прямая обязанность взрослых — контролировать самочувствие и состояние своих детей.

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