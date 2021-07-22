В санатории в Новосибирской области умер 15-летний подросток

В санатории в поселке Мочище в Новосибирской области умер 15-летний подросток.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В четверг, 22 июля, в санатории в поселке Мочище в Новосибирской области умер 15-летний подросток. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
— Следственными органами по Новосибирской области проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в областном следственном комитете.
Известно, что мальчика пытались спасти медики, однако, увы, реанимационные мероприятия не помогли.
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