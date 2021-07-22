В Новосибирске иномарка сбила подростка на самокате

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила подростка на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером 22 июля в Советском районе Новосибирска иномарка сбила подростка на самокате. Это уже третье ДТП за сегодняшний день, в котором пострадал ребенок.

— Примерно в семь часов вечера, 54-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Арбузова со стороны улицы Российская в сторону дома 8 улицы Арбузова. В пути следования он сбил 13-летнего мальчика на самокате, ехавшего в попутном направлении. В больницу подросток не обращался, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сегодня «Мазда» наехала на 16-летнюю девочку после столкновения с троллейбусом и о том, как иномарка сбила 5-летнюю девочку на велосипеде.

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