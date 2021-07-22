В Новосибирске «Мазда» наехала на 16-летнюю девочку после столкновения с троллейбусом

В Новосибирске, вечером 22 июля, троллейбус столкнулся с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 22 июля, троллейбус столкнулся с иномаркой. ДТП случилось в Октябрьском районе города.

— 41-летний водитель троллейбуса ехал по улице Кирова со стороны улицы Никитина в сторону улицы Автогенная. Около дома№168 по улице Кирова он столкнулся с автомобилем «Мазда», который пропускал пешеходов на переходе, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — После столкновения иномарка наехала на 16-летнюю девочку, переходившую дорогу.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с ушибом локтя и колен. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.

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