В Новосибирской области с собой покончила 92-летняя пенсионерка

Трагедия произошла вечером 21 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе в Доволенском районе Новосибирской области с собой покончила 92-летняя пенсионерка. Трагедия произошла вечером 21 июля.

— Женщину нашли погибшей под окнами местного центра соцобслуживания населения, где пенсионерка находилась до этого. Предсмертной записки она не оставила и раньше подобных намерений не высказывала, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей 19 июня: тогда под окнами жилого дома на улице Молодости нашли погибшей 70-летнюю пенсионерку. В обстоятельствах случившегося разбирались следователи.

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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи (подробнее).

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