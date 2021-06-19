В Новосибирске под окнами пятиэтажки нашли мертвой 70-летнюю женщину

В Новосибирске под окнами жилого дома нашли погибшей пенсионерку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске под окнами жилого дома нашли погибшей пенсионерку. ЧП произошло сегодня, 19 июня, в правоохранительные органы о произошедшем сообщили очевидцы.
— Следственным комитетом по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Молодости, 6 тела 70-летней женщины, — сообщили в областном СКР.
На место произошедшего выезжали следователи, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске студент-первокурсник покончил с собой. Его нашли погибшим под окнами высотки в Октябрьском районе города. ЧП произошло в мае 2021 года.
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