В Новосибирске под окнами пятиэтажки нашли мертвой 70-летнюю женщину

В Новосибирске под окнами жилого дома нашли погибшей пенсионерку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске под окнами жилого дома нашли погибшей пенсионерку. ЧП произошло сегодня, 19 июня, в правоохранительные органы о произошедшем сообщили очевидцы.

— Следственным комитетом по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Молодости, 6 тела 70-летней женщины, — сообщили в областном СКР.

На место произошедшего выезжали следователи, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске студент-первокурсник покончил с собой. Его нашли погибшим под окнами высотки в Октябрьском районе города. ЧП произошло в мае 2021 года.

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