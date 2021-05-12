В Новосибирске студент-первокурсник покончил с собой

В Новосибирске 18-летний студент покончил с собой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 18-летний студент покончил с собой. Трагедия случилась в ночь на 12 мая, в Октябрьском районе города.

— Тело молодого человека нашли под окнами 27-этажного дома на улице Фрунзе. Парень учился в на первом курсе в университете, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Записки он не оставил, и ранее подобных намерений не высказывал.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в декабре 2019 года. Тогда новосибирский студент-медик покончил с собой перед сессией в вузе. его тело нашли под окнами общежития НГУ.

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