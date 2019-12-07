Студент НГУ покончил с собой перед сессией
В субботу, 7 декабря, новосибирский студент-медик погиб перед сессией: его тело нашли под окнами общежития НГУ. Однокурсники подтвердили КП-Новосибирск факт трагедии в кампусе на улице Пирогова, 20/2.
Смерть однокурсника шокировала студентов. Один из сокурсников рассказал свою версию случившегося, другие попросили соблюдать этику.
— Для тех, кто знает какие-либо детали о случившемся, это стало шоком. Не пишите студентам, вы сделаете им только хуже, — попросил новосибирец Михаил.
Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области и руководству НГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU