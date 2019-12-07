Студент НГУ покончил с собой перед сессией

СЕГОДНЯ 21:14 2019-12-07T21:14:05+03:00

Год назад под окнами этого же общежития нашли мёртвую женщину. Фото: vk.com/incident_nsk.

Второкурсник медицинского факультета был найден мертвым под окнами общежития

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В субботу, 7 декабря, новосибирский студент-медик погиб перед сессией: его тело нашли под окнами общежития НГУ. Однокурсники подтвердили КП-Новосибирск факт трагедии в кампусе на улице Пирогова, 20/2.

Смерть однокурсника шокировала студентов. Один из сокурсников рассказал свою версию случившегося, другие попросили соблюдать этику.

— Для тех, кто знает какие-либо детали о случившемся, это стало шоком. Не пишите студентам, вы сделаете им только хуже, — попросил новосибирец Михаил.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области и руководству НГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU