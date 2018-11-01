Женщина выпала из окна 9 этажа общежития НГУ
35-летняя женщина проживала в Академгородке
35-летнюю жительницу Академгородка нашли под окнами общежития НГУ. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В среду, 31 октября в Советском районе Новосибирска погибла женщина.
— С окна общежития НГУ №8/2 по адресу Пирогова, 20/2 выпрыгнула молодая девушка, от полученных травм скончалась на месте, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Информацию о случившемся подтвердили в следственном комитете.
— Погибшая 35-летняя женщина выпала из окна 9 этажа, известно, что она жительница Академгородка,- добавили в СКР по Новосибирской области. — Сейчас следователи разбираются в происшествии.