Женщина выпала из окна 9 этажа общежития НГУ

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-01T06:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 31 октября в Советском районе Новосибирска погибла женщина.

— С окна общежития НГУ №8/2 по адресу Пирогова, 20/2 выпрыгнула молодая девушка, от полученных травм скончалась на месте, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Информацию о случившемся подтвердили в следственном комитете.

— Погибшая 35-летняя женщина выпала из окна 9 этажа, известно, что она жительница Академгородка,- добавили в СКР по Новосибирской области. — Сейчас следователи разбираются в происшествии.