2018-11-01T06:36:38+03:00
Общество

Женщина выпала из окна 9 этажа общежития НГУ

35-летняя женщина проживала в Академгородке
Надежда ЯРКОВА
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35-летнюю жительницу Академгородка нашли под окнами общежития НГУ. Фото: "Инцидент.Новосибирск".35-летнюю жительницу Академгородка нашли под окнами общежития НГУ. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В среду, 31 октября в Советском районе Новосибирска погибла женщина.

— С окна общежития НГУ №8/2 по адресу Пирогова, 20/2 выпрыгнула молодая девушка, от полученных травм скончалась на месте, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Информацию о случившемся подтвердили в следственном комитете.

— Погибшая 35-летняя женщина выпала из окна 9 этажа, известно, что она жительница Академгородка,- добавили в СКР по Новосибирской области. — Сейчас следователи разбираются в происшествии.

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