В Новосибирске на трехлетнего мальчика со стены упал плазменный телевизор

В Новосибирске на трехлетнего мальчика упал плазменный телевизор.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске на трехлетнего мальчика упал плазменный телевизор. Ребенка доставили в больницу.
— Произошло все вечером 21 июля, в Ленинском районе города. Плазменный телевизор, висевший на стене, упал прямо на мальчика. На скорой помощи ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом черепа, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирской области четырехлетний мальчик сломал руку, прыгая на батуте. Инцидент произошел в городе Обь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области четырехлетний мальчик сломал руку на батуте
Его осмотрели врачи (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер