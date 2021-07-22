В Новосибирске на трехлетнего мальчика со стены упал плазменный телевизор

В Новосибирске на трехлетнего мальчика упал плазменный телевизор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на трехлетнего мальчика упал плазменный телевизор. Ребенка доставили в больницу.

— Произошло все вечером 21 июля, в Ленинском районе города. Плазменный телевизор, висевший на стене, упал прямо на мальчика. На скорой помощи ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом черепа, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирской области четырехлетний мальчик сломал руку, прыгая на батуте. Инцидент произошел в городе Обь.

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