В Новосибирской области четырехлетний мальчик сломал руку на батуте

Ребенок сломал руку. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Новосибирской области четырехлетний мальчик сломал руку, прыгая на батуте. ЧП произошло в городе Обь.

— Ребенок прыгал на батуте, упал и сильно ударился рукой. Мама отвезла его в больницу, где врачи диагностировали у мальчика перелом руки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что это не первый случай, когда дети получают переломы на батутах. «Комсомолка» рассказывала историю 9-летнего мальчика, сломавшего позвоночник. Ребенок сделал сальто и неудачно приземлился. Врачи поставили диагноз — компрессионный перелом 4, 5 и 8-го позвонков.

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