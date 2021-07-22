Следователи проводят проверку после падения инженера-энергетика со стремянки на предприятии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские следователи организовали проверку после ЧП на одном из предприятий города. Известно, в производственном цеху ООО «Август Ин» с лестницы сорвался мужчина.

— На данный момент проводится доследственная проверка по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. После проверки будет принято соответствующее решение, — уточнили в региональном СК.

Сейчас известно, 53-летний инженер-энергетик, находясь в производственном цеху, прошел в зону технического оборудования гальванических ванн, чтобы осмотреть трубы воздуходувки . Он залез на стремянку при работающем кране-манипуляторе. Именно этот кран и задел стоящего на лестнице сибиряка. От удара мужчина рухнул на выступающие металлические поверхности технического оборудования. Как рассказал КП-Новосибирск источник, инженер получил серьезные травмы. Врачи диагностировали ему разрыв печени, тупую травму живота и двусторонний пневмоторакс.

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