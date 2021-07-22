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Происшествия22 июля 2021 15:01

В Новосибирске инженер-энергетик сорвался со стремянки на предприятии

Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске инженер-энергетик сорвался со стремянки на предприятии.

В Новосибирске инженер-энергетик сорвался со стремянки на предприятии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на одном из предприятий произошло ЧП. Там накануне, 21 июля, со стремянки сорвался инженер-энергетик. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчина стоял на лестнице при работающем кране-манипуляторе и при проверке оборудования кран-манипулятор столкнул стремянку. В результате этого инженер-энергетик упал, — уточнил источник КП-Новосибирск.

При падении сибиряк получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали мужчине тупую травму живота, разрыв печени, а также двусторонний пневмоторакс.

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