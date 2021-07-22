В Новосибирске задержали мужчину, выстрелившего на улице в экс-полицейского

В Новосибирске задержали мужчину, выстрелившего в бывшего полицейского. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске задержали мужчину, выстрелившего в бывшего полицейского. Напомним, ЧП случилось 14 июня этого года около дома №32 на улице Серафимовича: двое сибиряков устроили потасовку, закончившуюся перестрелкой, в результате которой один из них и ранил экс-сотрудника правоохранительных органов. В результате произошедшего от выстрелов пострадали также несколько припаркованных рядом машин.

— После случившегося мужчины скрылись с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Однако задержать сибиряков удалось только 19 июля. После обыска в их квартирах были изъяты шесть мобильников, 54 банковские карты, 15 патронов и магазин от травматического пистолета, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мужчин опознали свидетели произошедшего, и сами они частично признали свою вину. Сейчас 27-летний и 21-летний сибиряки находятся под стражей. Известно также, что старший из мужчин ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Правоохранители проводят проверку по данному факту (подробнее).

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