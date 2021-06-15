В Новосибирске в перестрелке пострадал бывший полицейский

В Новосибирске бывший сотрудник полиции пострадал во время перестрелки.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске бывший сотрудник полиции пострадал во время перестрелки. Инцидент произошел 14 июня, в Кировском районе, около дома №32 на улице Серафимовича.
— Между двумя мужчинами был конфликт, в результате которого произошла стрельба из травматического пистолета. Один из участников конфликта получил перелом носа и ранение пальца руки. После применения оружия группа скрылась на автомобиле черного цвета. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все лица, причастные к произошедшему, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как сообщил КП-Новосибирск источник, пострадавший отказался подавать заявление на нападавших. Мужчина не работает в полиции уже более шести лет.
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