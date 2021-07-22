Под Новосибирском 17-летняя девушка сломала позвоночник при прыжке с парашютом

Под Новосибирском 17-летняя девушка сломала позвоночник, прыгнув с парашютом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прыжок с парашютом закончился серьезной травмой для несовершеннолетней жительницы Маслянинского района. Известно, инцидент произошел 16 июля. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— 17-летняя девочка обратилась в больницу за помощью. Врачи диагностировали ей закрытый перелом отростка поясничного позвонка, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, девушка ударилась о землю при приземлении. Сейчас ей предстоит лечение с последующей реабилитацией.

Ранее КП-Новосибирск писала о 18-летнем парне, сломавшем позвоночник при прыжке с тарзанки. Сибиряк не долетел до воды, рухнул на землю и сильно ударился.

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