Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских детсадах

В Новосибирске в детские сады пришло сообщение о минировании.
Фото: Виктор Гусейнов
В четверг, 22 июля, сразу в несколько детских садов в Новосибирске пришло сообщение о минировании. Спецслужбы обследовали помещения. На данный момент сотрудники проверили половину зданий. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
— Правоохранительные органы разыскивают тех, кто отправил сообщения. Просим сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении аппарата антитеррористической комиссии Новосибирской области.
Это не первый раз кода в детские сады Новосибирска приходят сообщения с угрозами. В начале июня была подобная ситуация.
Ранее КП-Новосибирск писала, что письмо с угрозами поступило в частный детский сад на улице Чулымская. Из-за этого экстренно эвакуировали 26-этажный дом № 112/3, на первом этаже которого расположен садик. А детей, которые находились с утра в учреждении, отдали родителям.
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