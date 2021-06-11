Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских детсадах и школах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 11 июня, сразу несколько школ и детских садов в Новосибирске эвакуировали из-за сообщений о минированиях. В настоящий момент в зданиях работают спецслужбы — они обследуют помещения. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Правоохранители проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений. Ситуацию контролирует антитеррористическая комиссия региона, — уточнили в ведомстве.

В АТК призвали горожан не паниковать и действовать согласно указаниям компетентных органов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что письмо с угрозами поступило в частный детский сад на улице Чулымская. Из-за этого экстренно эвакуировали 26-этажный дом № 112/3, на первом этаже которого расположен садик. А детей, которые находились с утра в учреждении, отдали родителям. Как рассказали изданию в саду, письмо с угрозами поступило примерно в 50 образовательных учреждений города.

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