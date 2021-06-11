В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали высотку и частный детский сад. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 11 июня, в Ленинском районе экстренно эвакуировали жильцов 26-этажного дома на улице Чулымская 112/3. Известно, что в частный детский сад, расположенный на первом этаже высотки, поступило письмо с угрозами. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в частной организации.

— Нам на электронную почту письмо о том, что садик заминирован. Руководство сразу же обратилось в правоохранительные органы — они прибыли на место. Детей, которые с утра находились в детсаду, отдали родителям. Известно, письмо отправили в несколько образовательных учреждений — в рассылку вошли примерно 50 адресов. Среди них — школы и другие детские садики — рассказали в частном учреждении.

На месте происшествия работают экстренные службы. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об эвакуации уточняется.

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