В Новосибирске на складе с топливом нашли боеприпасы: на место выехали взрывотехники

В Новосибирске работники склада с топливом нашли там боеприпасы.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске работники склада с топливом нашли там боеприпасы. О случившемся они сообщили в полицию.
— Взрывотехники выехали на предприятие в Ленинском районе утром 20 июля. Сотрудники обнаружили там предметы, покрытые ржавчиной, похожие на снаряды, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Специалисты осмотрели находки и выяснили, что взрывчатых веществ в этих снарядах уже не было.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске пенсионер нашел склад с боеприпасами в центре города.
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