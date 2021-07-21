В Новосибирске на складе с топливом нашли боеприпасы: на место выехали взрывотехники

В Новосибирске работники склада с топливом нашли там боеприпасы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске работники склада с топливом нашли там боеприпасы. О случившемся они сообщили в полицию.

— Взрывотехники выехали на предприятие в Ленинском районе утром 20 июля. Сотрудники обнаружили там предметы, покрытые ржавчиной, похожие на снаряды, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Специалисты осмотрели находки и выяснили, что взрывчатых веществ в этих снарядах уже не было.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске пенсионер нашел склад с боеприпасами в центре города.

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Опасную находку мужчина обнаружил случайно в заброшенном гараже, когда разбирал там хлам (подробнее).

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