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Происшествия21 июля 2021 15:34

Следователи начали проверку после того, как под окнами новосибирской пятиэтажки нашли тело мужчины

ЧП случилось вечером, 21 июля
Галина СИМОНОВА
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Следователи проводят проверку после произошедшего.

Следователи проводят проверку после произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проводят проверку после того, как под окнами пятиэтажки в Дзержинском районе обнаружили тело мужчины. Напомним, ЧП случилось вечером, 21 июля.

— Следственным отделом по Дзержинскому району проводится проверка по факту обнаружения на улице Адриена Лежена, 28 тела 66-летнего мужчины, — пояснили в областном Следственном комитете. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, о случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. Снимки с места ЧП появились в соцсетях.

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О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях (подробнее).

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