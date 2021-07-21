Следователи начали проверку после того, как под окнами новосибирской пятиэтажки нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку после произошедшего.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следователи проводят проверку после того, как под окнами пятиэтажки в Дзержинском районе обнаружили тело мужчины. Напомним, ЧП случилось вечером, 21 июля.
— Следственным отделом по Дзержинскому району проводится проверка по факту обнаружения на улице Адриена Лежена, 28 тела 66-летнего мужчины, — пояснили в областном Следственном комитете. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, о случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. Снимки с места ЧП появились в соцсетях.
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О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях (подробнее).
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