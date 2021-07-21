«Крови там — целая лужа!»: в Новосибирске под окнами пятиэтажки нашли мертвого мужчину

О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В среду, 21 июля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ЧП. Там под окнами пятиэтажки на улице Адриена Лежена прохожие заметили труп. О случившемся очевидцы рассказали в соцсети.

— Труп лежит до сих пор. Крови там — целая лужа! — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам свидетелей, на месте ЧП работали следователи. Что стало причиной смерти мужчины, установят судмедэксперты. Информация уточняется.

Напомним, накануне, на улице Виктора Уса под окнами высотки нашли труп 24-летнего парня. В обстоятельствах гибели сибиряка разбирается СК.

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