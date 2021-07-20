В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 20 июля, в Кировском районе Новосибирска произошло ЧП. Там под окнами высотки прохожие заметили тело мужчины. Они сфотографировали труп и опубликовали в соцсети.

— Мертвого нашли под окнами многоэтажки на улице Виктора Уса примерно в 7 утра, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, накрытое тело лежало рядом с подъездом.

Что стало причиной смерти сибиряка, предстоит установить судмедэкспертам. В региональном СК КП-Новосибирск сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.

— СК РФ по Новосибирской области проводится проверку по факту обнаружения на улице Виктора Уса, 15 тела мужчины. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

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