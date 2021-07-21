Новосибирская область получит новую партию вакцины от ковида «ЭпиВакКорона». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 21 июля, стало известно о поступлении очередной партии вацины от ковида в Новосибирскую область. Об этом на пресс-конференции заявил глава региона Андрей Травников.

— Темпы вакцинации достаточно большие, нам необходимы дополнительные поставки вакцины всех трех производителей для того, чтобы обеспечить повышенный спрос. Последняя поставка была в минувшие выходные — регион получил 30 тысяч доз препарата «Спутника V». Очередная поставка ожидается в субботу, 24 июля — в этот день область получит партию «ЭпиВакКороны» в количестве 9 тысяч доз, — сообщил губернатор.

Он уточнил, препаратов, которые сейчас есть в прививочных пунктах, хватит до конца недели. По мнению губернатора, массовая вакцинация — лучшая защита от пандемии.

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