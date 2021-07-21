В Новосибирске остатков вакцины от коронавируса хватит на неделю

Вакцины от коронавируса в регионе хватит на неделю.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В среду 21 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, что вакцины, поступившей недавно в регион, хватит до конца недели. Ранее в областном правительстве сообщали, что 18 июля в Новосибирскую область доставили 30 тысяч доз вакцины от коронавируса — препарат «Спутник V». В ближайшее время в регион поступит 9 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона».
— Все стационарные пункты вакцинации обеспечены препаратами, — отметил глава региона. — Вакцинирование — самая надежная защита от пандемии. Врачи рекомендуют проводить ревакцинацию каждые полгода.
В правительстве напомнили, сейчас в области доступны 99 прививочных пунктов. Они работают во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области. Так, 19 мобильных пунктов есть в Новосибирске, а 12 — в районах региона.
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