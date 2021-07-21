Стала известна причина пожара в частном доме в Бердске, где чуть не сгорели мать и трое детей. Фото: ГУ МЧс по НСО.

Стала известна причина крупного пожара в частном доме в Бердске. Строение вспыхнуло накануне, 20 июля. В огне чудом не погибли мать и трое малышей, которые были в доме. О причинах возгорания рассказали в ГУ МЧС по региону.

— Пожар в частном доме случился по причине детской шалости. Из горящего дома самостоятельно эвакуировались женщина и трое детей: 2016, 2018 и 2020 года рождения. Огонь повредил дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 130 квадратов. В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пострадавшие, лишившиеся крова, получат от администрации города маневренное жилье. Известно, семья стояла на учете как многодетная — в их доме был установлен датчик, который должен был оповестить пожарных о возгорании. Однако в приборе не было батареек — он не сработал.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что о случившемся пожарным сообщили очевидцы происходящего и уже через четыре минуты огнеборцы были на месте происшествия.

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