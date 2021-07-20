Видео горящего частного дома в Бердске появилось в соцсетях

На месте ЧП работают пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Во вторник, 20 июля, в Бердске загорелся частный жилой дом на улице Красная Сибирь. О случившемся спасателям сообщили очевидцы. Уже спустя четыре минуты пожарные были на месте вызова.

— Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на общей площади около 100 квадратов. Пожар повредил дом из бруса и надворные постройки, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На кадрах, которые появились в соцсети, видно, пламя полностью охватило частный дом. По данным МЧС, в момент ЧП в строении никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО.

На данный момент на месте пожара продолжаются работы: спасатели проливают и разбирают обгоревшие конструкции. Причину возгорания установят дознаватели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.