В Новосибирске начался суд над родителями, чьи три ребенка сгорели в сарае

Родители, увидев пожар, спрятались в лесу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 21 июля, в Новосибирском районном суде начали рассматривать уголовное дело, главными фигурантами которого стали родители троих детей, погибших на пожаре. Их сыну было 3 года, дочкам — 5 и 6 лет. Они сгорели в сарае. Трагедия произошла 15 октября 2021 года.

В сарае сгорели трое детей.

— Дети находились без присмотра во временной постройке, расположенной на территории Криводановского сельсовета. Увидев, что постройка горит родители убежали, боясь ответственности. Вечером того же дня семейную пару задержали. В ходе допросов мать вину не признала, а отец напротив признал, — уточнили в суде.

В рамках заседания было оглашено обвинительное заключение. Следующее слушание назначено на 4 августа. На заседании заслушают свидетелей происшествия.

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Родители, потерявшие двух дочек и сына, говорят, что не могли спасти их. А следователи считают, что взрослые «не предприняли должных мер», чтобы сохранить жизни ребятишек.

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