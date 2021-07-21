В Новосибирске будут судить криминального авторитета по кличке «Бай», контролировавшего воровскую кассу

Его арестовали в начале января 2021. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего криминального авторитета по кличке «Бай». Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в среду, 21 июля.

— Обвиняемый организовал и полностью контролировал воровскую кассу. Кроме того, пропагандировал в местах лишения свободы преступные традиции и идеологию, также контролировал их выполнение. В январе текущего года преступник был задержан. При проведенном обыске по месту его жительства были изъяты мобильные телефоны и банковские карты, способные помочь в дальнейшем расследовании, -уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас криминальный авторитет остается в СИЗО. Дело в отношении «Бая» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что «Бая» задержали и арестовали в начале января 2021. Новосибирский криминальный авторитет с января 2020 года значился в регионе «положенцем», активно выполнял организационно-распорядительные функции на воле, а также среди лиц уголовно-преступной среды. Он контролировал поступление денежных средств в воровской общаг и тщательно следил за их распределением.

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