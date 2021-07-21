Министр здравоохранения Новосибирской области привился от ковида. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 21 июля, стало известно, что министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поставил прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в прямом эфире журналистам.

— Решение об обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач субъекта. Есть целый комплекс, который позволяет принять такое решение. Та вакцинация, которую мы демонстрируем на территории Новосибирской области, показывает, что сознательность жителей превыше всего. Могу сказать про себя — вся моя семья привита: мои родители привиты, я сам привился. Поэтому здесь даже сомнений нет в том, что это необходимо, — отметил Константин Хальзов в эфире «Вести Новосибирск».

Напомним, ранее во время брифинга с журналистами министр здравоохранения отказался отвечать на вопрос, поставил ли он прививку от ковида. Тогда Хальзов заявил, не давать ответ — его личное право.

Сейчас в Новосибирской области продолжает бушевать третья волна ковида — ежедневно растет число зараженных и умерших. Власти видят выход в массовой вакцинации и строгом соблюдении профилактических мер.

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