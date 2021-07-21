В Новосибирской области развернули 6252 койки для больных коронавирусом

В регионе развернули более шести тысяч коек для больных ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 21 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, что в инфекционных госпиталях для больных коронавирусом развернуто 6252 коек.

Ранее Андрей Травников уже отмечал, что третья волна коронавируса оказалась сильнее предыдущих двух. Ситуацию осложнил индийский штамм ковида.

Он протекает тяжелее и затрагивает молодых пациентов, которые оказываются в реанимации. Со слов главы региона,во второй половине июля был тяжелый период, когда пришлось быстро перестраивать работу больниц. Несмотря на то, что медики работают в режиме сверхнапряжения, сегодня ситуация под контролем.

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