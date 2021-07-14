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Здоровье14 июля 2021 8:36

«Третья волна сильнее»: Андрей Травников рассказал о ситуации с коронавирусом в Новосибирске

Ситуацию осложнил индийский штамм ковида
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Глава региона отметил, что третья волна принесла нам новые сюрпризы.

Глава региона отметил, что третья волна принесла нам новые сюрпризы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 14 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

— Третья волна сильнее, нежели была первая. Об этом говорит статистика. Медики работают в режиме сверхнапряжения. Но они достойно справляются с нагрузкой. Третья волна принесла нам новые сюрпризы — индийский штамм. Он протекает тяжелее и затрагивает молодых пациентов, которые оказываются в реанимации. Во второй половине июля был тяжелый период, когда пришлось быстро перестраивать работу больниц. Сегодня все под контролем, — сообщил глава региона.

Ранее Андрей Травников сообщил о том, что в Новосибирской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от ковида. Жители региона сами активно ставят прививку от коронавируса.

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