Умер Дмитрий Михеев — ликвидатор аварии на ЧАЭС и новосибирский общественник

Дмитрий Михеев был президентом Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф. Фото: мэрия Новосибирска

ovo-sibirsk.ru

Дмитрий Михеев был президентом Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф и сам являлся ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. 68-летний мужчина ушел из жизни в больнице вечером 18 июля.

— Горько осознавать, что из жизни так рано ушел неравнодушный, целеустремленный, по-хорошему неугомонный, болеющий душой за свое дело человек: всю свою жизнь он стремился увековечить память о героях-чернобыльцах! — выразил свои соболезнования мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Дмитрия Дмитриевича знал весь Новосибирск, и никого он не оставлял равнодушным в своем желании помочь нуждающимся ликвидаторам, рассказать молодежи о страшных последствиях атомной катастрофы, не допустить новых техногенных аварий.

Дмитрий Дмитриевич Михеев родился 11 мая 1953 года. 12 марта 1987 года был призван Новосибирским областным военным комиссариатом на специальные сборы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Работал он в составе Сибирского полка химической защиты в должности заместителя командира роты радиационной разведки и дозиметрического контроля, за что позже был награжден медалью „За боевые заслуги“. С 1989 по 1991 годы Дмитрий Дмитриевич принимал активное участие в качестве организатора и учредителя по созданию общественных чернобыльских организаций в Новосибирской области, входил в состав руководящих органов Всесоюзной общественной организации «Союз «Чернобыль». А после того, как получил инвалидность из-за радиации, создал некоммерческую организацию «Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф» и с 1996 года избирался ее президентом.

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