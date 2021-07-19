Умер Вячеслав Седельников — всемирно известный ученый, член корреспондент СО РАН

Умер Вячеслав Седельников — всемирно известный ученый, член корреспондент РАН. Фото: СО РАН.
В понедельник, 19 июля, стало известно о смерти Вячеслава Седельникова, ведущего мирового специалиста в области геоботаники и экологии. Он скончался на 80-м году жизни. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.
— Вячеслав Петрович скончался в субботу, 17 июля, после продолжительной болезни, — рассказали КП-Новосибирск в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.
Известно, что Вячеслав Седельников был первым, кто разработал научно обоснованные принципы оценки антропогенной трансформации растительности. Он установил, что растительный покров — хороший индикатор глобального изменения климата. А в 1992 году на разработку этого направления он получил грант от Госдепартамента США.
Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Петровича.
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