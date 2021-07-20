В Бердске до суда дошло дело нарколога, присвоившей 1,2 миллион рублей

Судебное заседание по делу женщины назначено на 21 июля. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бердский городской суд рассмотрит уголовное дело заведующей наркологическим отделением центральной городской больницы. Напомним, 52-летнюю женщину обвиняют в присвоении и растрате крупных сумм и злоупотреблением должностными полномочиями.

— 23 июня в Бердский городской суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» (2 эпизода), ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — пояснили в суде.

По версии следствия, женщина получала от граждан деньги за оказание платных медицинских услуг. Так, ей платили за медосмотр для выдачи лицензии на огнестрельное оружие, а также за получение освидетельствования от психиатра, необходимого для управления автомобилями. При этом большую часть денег заведующая до кассы не доносила — оставляла себе. Позже сибирячка, пользуясь служебным положением, начислила себе премию 436 302 рублей. Так, всего она присвоила себе около 1,2 миллион рублей.

Судебное заседание по делу женщины назначено на 21 июля 2021 года.

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