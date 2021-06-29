В Бердске будут судить нарколога, присвоившую 1,2 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске заведующую наркологического отделения центральной городской больницы обвиняют в присвоении и растрате крупных сумм. Кроме того, ей вменяют злоупотребление должностными полномочиями. В отношении 52-летней сибиряки завершено расследование уголовного дела.

— Следствие установило, с января 2019 по май 2019 года заведующая отделением, используя свое служебное положение, получала от граждан деньги за оказание платных медицинских услуг. Так, ей платили за медосмотр для выдачи лицензии на огнестрельное оружие, а также за получение освидетельствования от психиатра, необходимого для управления автомобилями. При этом большую часть денег заведующая до кассы не доносила — оставляла себе. А после тратила их по своему усмотрению, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Также с января 2018 по апрель 2019 заведующая «госпитализировала» в наркологическое отделение 8 человек, которым медицинская помощь не требовалась и не оказывалась. Это было сделано для улучшения плановых показателей и получения стимулирующих выплат.

Известно, ей предъявлено обвинение в совершении двух преступлений — в присвоении и растрате около 800 тысяч рублей, полученных в качестве оплаты за медицинские услуги от более чем 1 600 пациентов. Кроме того, сибирячка обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном получении стимулирующих и премиальных выплат на суммы свыше 400 тысяч рублей.

В настоящий момент дело нарколога с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

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