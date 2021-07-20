«Он уже был синий»: прохожие разбили окно машины, чтобы спасти водителя, потерявшего сознание в Новосибирске

У мужчины случился приступ эпилепсии. Фото: "АСТ-54".

Водителя «Джипа», который на скорости врезался в припаркованные машины, спасли неравнодушные очевидцы. Один из них, Александр, рассказал КП-Новосибирск, как помог сибиряку.

— У мужчины случился приступ эпилепсии на перекрестке. Из-за этого он врезался в забор и «домиком» подвинул 3-4 машины. Мы с товарищем были на работе и ехали с заказа: он врезался при нас. Кто-то закричал: «скорую!», а я сразу оставил сумку и велосипед и бросился к нему. Подбежал, двери закрыты — а водитель уже синий был. Я проверил со всех сторон — все закрыто! Сказал, что нужно открывать машину, водителю, который был ближе всех. Так, владелец черной иномарки достал огнетушитель и разбил окно у водительского места, — поделился Александр.

Парень, студент НГМУ, не растерялся. Он определил, у мужчины, который бился в судорогах, случился приступ эпилепсии.

— Я постарался обеспечить доступ к кислороду — разжал зубы, открыл рот, вытащил язык. Далее просто ждали «скорую помощь». Я старался не давать пострадавшему уснуть. «Скорая» приехала, я пошел дальше работать, — добавил Александр.

По словам сибиряка, ему помогали неравнодушные прохожие — у кого-то из них с собой оказался нашатырь. Все они ни на шаг не отходили от водителя «Джипа» до приезда медиков. Когда «скорая» доехала, мужчина уже пришел в себя. Выяснилось, у него и раньше случались подобные приступы.

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