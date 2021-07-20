В Новосибирске водитель «Джипа», потерявший сознание за рулем, влетел в припаркованные машины

Мужчину, которому стало плохо за рулем, увезла «скорая помощь». Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 20 июля в Новосибирске произошло ДТП. Там, на пересечении улиц Некрасова и Семьи Шамшиных, водитель белого «Джипа» врезался в припаркованные машины. Как оказалось, мужчина потерял сознание за рулем. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.
— Первым на помощь мужчине пришел водитель черного хэтчбека Honda Civic, который разбил стекло и обеспечил доступ кислорода в салон, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
По данным соцсетей, на помощь водителю бросились и неравнодушные прохожие. Новосибирцы привели мужчину в чувства до приезда «скорой». По словам очевидцев, медики были на месте через 10 минут после случившегося. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, у водителя «Джипа» случился приступ эпилепсии. В результате аварии никто не пострадал.
«Также спасибо работникам «Самоката» и просто пешеходам, которые помогли привести водителя в чувства до приезда скорой. Скорая ехала 10 минут», — рассказал подробности очевидец происшествия.
На 2-й Станционной столкнулись белый седан и Нива. В результате ДТП оба транспортных средства оказались на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги. Информации о пострадавших не поступало.
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