В Новосибирске на экс-чиновника мэрии возбудили три уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении бывшего чиновника новосибирской мэрии Дмитрия Лобыни возбудили три уголовных дела. По версии следователей, он препятствовал законной деятельности предпринимателя, а также получал взятки в значительных размерах. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области во вторник, 20 июля.

— Следствие установило, в 2019 году чиновник необоснованно уклонялся от выдачи одному из местных бизнесменов разрешения на размещение рекламной конструкции. Таким образом он препятствовал получению дохода от эксплуатации рекламной конструкции. Тем самым он нарушил права и законные интересы предпринимателя. По этому факту уголовное дело возбудили на основании материалов прокуратуры региона. Кроме того, с марта по сентябрь 2020 года экс-чиновник получил взятку в размере 72 тысяч рублей за размещение рекламных объектов в Новосибирске и области. Это уголовное дело возбудили на основании материалов полиции. А в августе 2020 Лобыня получил очередную взятку в размере 20 тысяч рублей за незаконные действия по согласованию несоответствующих требованиям регламента рекламных конструкций. Здесь уголовное дело завели на основании материалов УФСБ по региону, — уточнили в Следственном комитете.

Сейчас следователи продолжают устанавливают обстоятельства каждого преступления и собирать доказательную базу. Расследование уголовного дела в отношении экс-чиновника продолжается.

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