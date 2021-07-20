Задержали бандитов, укравших из офиса 5 миллионов рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
КП-Новосибирск стало известно о том, что бандитов, ограбивших в Новосибирске торговца криптовалютой на 5 миллионов рублей, задержали.
— По предварительной информации, в офис к торговцу ворвались пять человек с пистолетом. Полицейские нашли двух. Один из них находился в Новокузнецке, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 18 июля в обед в офис компании в бизнес-центре на улице Фрунзе ворвались мужчины и, угрожая сотруднику пистолетом, похитили оттуда 5,2 миллиона рублей и скрылись.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске у торговца криптовалютой похитили более 5 миллионов рублей.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер