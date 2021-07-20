Задержали бандитов, укравших из офиса 5 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КП-Новосибирск стало известно о том, что бандитов, ограбивших в Новосибирске торговца криптовалютой на 5 миллионов рублей, задержали.

— По предварительной информации, в офис к торговцу ворвались пять человек с пистолетом. Полицейские нашли двух. Один из них находился в Новокузнецке, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 18 июля в обед в офис компании в бизнес-центре на улице Фрунзе ворвались мужчины и, угрожая сотруднику пистолетом, похитили оттуда 5,2 миллиона рублей и скрылись.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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